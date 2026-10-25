برلماني يطرح خطة من 4 محاور لتوطين قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج

دعا النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دوائر المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، إلى تحرك حكومي عاجل لتوطين صناعة قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن تعزيز التصنيع المحلي لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصانع المصرية من تقلبات الأسواق العالمية، والحد من الاعتماد على الواردات، والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.

وأوضح حماد، في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واعدة وكوادر بشرية مؤهلة لتصنيع نسبة كبيرة من المكونات التي تعتمد المصانع على استيرادها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل احتياجات القطاع الصناعي إلى فرص استثمارية حقيقية، تفتح المجال أمام المنتجين المحليين وتقلل الضغط على العملة الأجنبية.

4 آليات برلمانية لتحويل احتياجات المصانع إلى فرص إنتاجية

وطرح النائب عيد حماد أربعة مقترحات تستهدف بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية، وربط احتياجات المصانع الكبرى بقدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

وتتمثل الآليات المقترحة في:

أولًا: إعداد خريطة وطنية للواردات الصناعية، تتضمن حصر قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأكثر استيرادًا من حيث الكميات والقيمة، وتحديد المنتجات القابلة للتصنيع محليًا، وطرحها أمام المستثمرين وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية.

تتضمن حصر قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأكثر استيرادًا من حيث الكميات والقيمة، وتحديد المنتجات القابلة للتصنيع محليًا، وطرحها أمام المستثمرين وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية. ثانيًا: إنشاء تجمعات للصناعات المغذية، داخل المناطق الصناعية بحلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو، من خلال شراكات تجمع المصانع الكبرى بالمستثمرين المحليين، مع توفير خدمات الاختبار والتصنيع الدقيق لضمان جودة المكونات المنتجة.

داخل المناطق الصناعية بحلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو، من خلال شراكات تجمع المصانع الكبرى بالمستثمرين المحليين، مع توفير خدمات الاختبار والتصنيع الدقيق لضمان جودة المكونات المنتجة. ثالثًا: إطلاق منصة رقمية لربط المصانع بالموردين، تتيح تسجيل احتياجات المنشآت الصناعية ومواصفات قطع الغيار المطلوبة، وتربطها بالمصنعين المحليين، بما يسرع توفير المكونات ويفتح أسواقًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تتيح تسجيل احتياجات المنشآت الصناعية ومواصفات قطع الغيار المطلوبة، وتربطها بالمصنعين المحليين، بما يسرع توفير المكونات ويفتح أسواقًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. رابعًا: تقديم حوافز لإحلال الواردات، عبر برامج تمويلية وضريبية للمشروعات القادرة على إنتاج بدائل محلية مطابقة للمواصفات، بالتوازي مع نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، وربط الحوافز بنتائج ملموسة في خفض الواردات وزيادة المكون المحلي.

حلوان والتبين والمعصرة و15 مايو.. قاعدة للتوسع الصناعي

وأكد حماد أن المناطق الصناعية بحلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في توطين الصناعات المغذية والمكملة، مستفيدة من تاريخها الصناعي وتنوع أنشطتها، بما يدعم إقامة حلقات إنتاج محلية تخدم المصانع الكبرى وتقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وشدد على أهمية بناء شراكات إنتاجية بين الكيانات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح توزيع مراحل التصنيع محليًا، ويمنح الشركات الوطنية فرصًا أوسع للتوسع والنمو والمنافسة.

خفض التكاليف وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج، والحد من مخاطر تعطل المصانع بسبب تأخر وصول المكونات المستوردة.

وأضاف أن توطين قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج يسهم في توفير فرص عمل فنية مستدامة، ورفع تنافسية المنتج المصري، فضلًا عن تهيئة قاعدة صناعية قادرة على التوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد حماد أن نجاح جهود توطين مستلزمات الإنتاج يجب أن يُقاس بما تحققه المصانع المصرية من إنتاج فعلي، وحجم الانخفاض في الواردات، ونسبة الزيادة في المكون المحلي، وليس بمجرد عدد المبادرات المعلنة.

مطالب بسرعة التحرك الحكومي لتنفيذ المقترحات

وطالب النائب عيد حماد الحكومة بالإسراع في دراسة وتنفيذ الآليات المقترحة، والعمل على تحويل حلوان والتبين والمعصرة ومدينة 15 مايو إلى مراكز متخصصة للصناعات المغذية، بما يدعم بناء صناعة وطنية أكثر قدرة على الاعتماد على الذات ومواجهة الأزمات الخارجية.

واختتم بالتأكيد على أن توطين قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم استدامة النشاط الصناعي، وتحويل الطلب المحلي إلى قوة دافعة للاستثمار والإنتاج والنمو.