مستقبل 650 طالبًا على المحك.. تحرك برلماني لمواجهة أزمة القبول بالتعليم الفني

تقدم النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا بتدخل عاجل لإنقاذ مستقبل مئات الطلاب المهددين بالحرمان من استكمال تعليمهم.

وأوضح النائب أن الأزمة تتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي الفني، بالتخصصين الصناعي والتجاري، بنظام العمال «منازل»، في ظل تحديد عدد المقبولين بنحو 100 طالب فقط، رغم وصول إجمالي الراغبين في الالتحاق إلى نحو 750 طالبًا وطالبة، بما يثير مخاوف من حرمان أعداد كبيرة من فرصة استكمال مسيرتهم التعليمية.

750 طالبًا يتنافسون على 100 مكان.. أين يذهب الباقون؟

وأشار أبو عريضة إلى أن نحو 450 طالبًا وطالبة تقدموا بالفعل بأوراقهم، بينما لم يتمكن 300 آخرون من التقديم، في حين أفادت إدارة التعليم الفني بالصف بأن العدد المستهدف قبوله لا يتجاوز 100 طالب، تنفيذًا للتعليمات المنظمة للأعداد.

وتساءل النائب عن مصير أكثر من 650 طالبًا وطالبة لن يتمكنوا من الالتحاق وفق العدد المحدد، محذرًا من أن استمرار الوضع دون معالجة قد يحرمهم من فرصة التعليم، خاصة أن نظام العمال يمثل مسارًا مهمًا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية منذ أكثر من عام دراسي، وكذلك الذين استنفدوا مرات الرسوب في التعليم الفني.

أبو عريضة: رفض الطلاب قد يدفعهم إلى التسرب من التعليم

وأكد النائب أن خطورة الأزمة تتجاوز مجرد تحديد أعداد المقبولين، إذ تتعلق بمستقبل مئات الشباب وأسرهم، مشيرًا إلى أن عدم إتاحة فرصة لاستكمال التعليم قد يدفع بعض الطلاب إلى الانقطاع عن الدراسة، ويحد من فرص تأهيلهم لسوق العمل.

وشدد على ضرورة مراعاة الظروف التعليمية والاجتماعية لهؤلاء الطلاب، وإيجاد حلول عاجلة تتيح لهم مواصلة الدراسة، بما يتفق مع أهمية مكافحة التسرب من التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الفني باعتباره أحد المسارات الأساسية لإعداد الكوادر المهنية ودعم التنمية.

استثناء عاجل لقبول جميع المتقدمين هذا العام

وطالب أبو عريضة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالموافقة على استثناء عاجل للعام الدراسي الحالي، يسمح بقبول جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق، والبالغ عددهم نحو 750 طالبًا وطالبة، بمدارس التعليم الفني الصناعية والتجارية بمركز الصف بنظام العمال «منازل»، دون التقيد بالعدد المحدد حاليًا.

وأكد أن هذا التحرك يستهدف إتاحة فرصة تعليمية للطلاب الذين لا تتوافر لهم، بحسب ما أوضحه في طلب الإحاطة، مسارات بديلة مناسبة لاستكمال تعليمهم، مع ضرورة بحث الآليات التنظيمية اللازمة لاستيعابهم داخل المدارس الفنية بالمركز.

مطالب بحل يحمي مستقبل الطلاب وأسرهم

واختتم النائب فيصل أبو عريضة مطالبته بالتدخل السريع لحسم الأزمة، مؤكدًا أن التعامل معها يتطلب إعطاء الأولوية لمستقبل الطلاب، والعمل على التوفيق بين الضوابط المنظمة للقبول والطاقة الاستيعابية للمدارس، وبين ضرورة عدم ترك مئات الشباب دون فرصة واضحة لاستكمال تعليمهم.

ودعا إلى اتخاذ قرار عاجل يعيد الأمل إلى الأسر المتضررة بمركز الصف، ويمنح الطلاب فرصة لمواصلة الدراسة والتأهيل المهني، بدلًا من تعريض مستقبلهم لخطر الانقطاع عن التعليم.