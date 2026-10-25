استدعاء بورشه 2026 الفاخرة لهذا السبب ؟

أعلنت شركة بروشه عن استدعاء لعدد من طرازاتها تشمل مئات من سياراتها الرياضية الفاخرة وعالية الأداء من خلال العام الجاري 2026 .

استدعاء بورشه 2026 الفاخرة

- سبب استدعاء سيارات بورشه :

يعود السبب استدعاء سيارات بورشه إلى وجود خلل فني خطير في نظام تثبيت العجلات بالقفل المركزي (Center-lock)، وذلك لانه تبين أن مكونات براغي القفل صنعت خارج المواصفات القياسية، مما قد يؤدي إلى تصدعها أو كسرها المفاجئ وبالتالي انفصال العجلة تماماً أثناء القيادة وفقدان السيطرة على المركبة.

استدعاء بورشه 2026 الفاخرة

- سيارات بورشه المتأثرة بالاستدعاء :

يستهدف هذا الاستدعاء السيارات المزودة بنظام عجلات القفل المركزي من إصدارات 2024 ومنها سيارة ، Carrera GTS بعدد 168 سيارة، وسيارة Turbo S بعدد 94 سيارة، وسيارة GT3 بعدد 50 سيارة، و GT3 RS بعدد 41 سيارة، و S/T بعدد 39 سيارة، وسيارة Turbo بعدد 13 سيارة، و 718 Cayman GT4 RS بعدد 73 سيارة، وسيارة 718 Spyder RS بعدد 70 سيارة .

استدعاءات أخرى من موديلات 2026 الفاخرة

بالإضافة إلى مشكلة العجلات للسيارات الرياضية، هناك حملات استدعاء أخرى لقائمة لسيارات بورشه الفاخرة من موديلات 2026 وتشمل، بورشه كايين وباناميرا التي انتجت من عام 2024 حتي عام 2026، وجاء الاستدعاء بسبب احتمال عدم ربط مثبتات مضخة الوقود ذات الضغط العالي بشكل صحيح، مما قد يسبب تسريبًا للوقود وخطر نشوب حريق.

استدعاء بورشه 2026 الفاخرة

وسيارة بورشه تايكان الكهربائية التي استدعيت لتحديث برمجيات إدارة البطارية وفحص خراطيم الفرامل.



وبالتالي يجب التوقف عن القيادة، والذهاب إلي مراكز صيانة بورشه المعتمدة لفحص وتغيير القطع المعيبة مجاناً بالكامل.

استدعاء بورشه 2026 الفاخرة

ويمكن للملاك التأكد من شمول سياراتهم بالاستدعاء عبر إدخال رقم الهيكل (VIN) في تطبيق MyPorsche أو من خلال الموقع الرسمي للوكيل المحلي .