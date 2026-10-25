أحمد زاهر يمثل بيراميدز في قرعة دوري الأبطال

يمثل أحمد زاهر المدير الإداري، فريق نادي بيراميدز، في مراسم قرعة دور المجموعات والأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعقد مراسم القرعة ظهر الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر بحضور ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، بعدما نجح في إقصاء جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الأول، ثم المريخ بنتيو بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي الثاني.