لجان بمجلس النواب تناقش مشروعَي قانون بشأن مركبات تشغيل الشباب وتكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

تعقد لجنتا الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، اجتماعيها الأول والثاني عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الاثنين 26 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

التضامن الاجتماعي تناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، اجتماعيها الأول والثاني عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الاثنين 26 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.