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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة ميدانية وحملات مكبرة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير الشوارع ببولاق الدكرور

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

يواصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، جهوده الميدانية المكثفة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، 
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وفي هذا السياق، قام المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، بمشاركة مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وقائد مرور الجيزة، ونائب رئيس الحي، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع "كفر طهرمس"؛ حيث تم البدء في رصف وفرد طبقة الأسفلت بالشارع في القطاع الممتد من شارع الملك فيصل وحتى الطريق الدائري، للارتقاء بالحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور، مجموعة من الإجراءات الميدانية الشاملة، جاء أبرزها:

-إنشاء نقطة شرطة: متابعة وتنفيذ أعمال بناء نقطة تمركز شرطة بشارع ناهيا أمام "مزلقان ناهيا" لتعزيز الانضباط والأمن بالمنطقة.

-حملات إزالة الإشغالات: حيث شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بقيادة نائب رئيس الحي وقائد شرطة المرافق وإدارة الإشغالات، حيث تم إيداع كافة المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

-تحسين منظومة النظافة: متابعة أعمال النظافة الجردية والتجريد بشوارع: (العشرين، المساكن، سلام، الملكة، ترعة عبد العال 1، ميدان الساعة، وأسفل الطريق الدائري بنفق الريس)، بالإضافة إلى مختلف قطاعات الحي، وذلك باستخدام معدات ولودرات وسيارات الحي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار العمل والتواجد الميداني لرفع كفاءة كافة الشوارع والمناطق الخدمية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رصف وتطوير الطرق رفع مخلفات

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