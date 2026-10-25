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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني : نفذنا 753 عملية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد العقيد ماجد عبد الله النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات تواصل أعمالها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن"، حيث نفذت خلال الساعات ال24 الماضية (753) عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد القدرات العسكرية للفصائل اليمنية .

وقال النزيلي في بيان له : طالت الاستهدافات مراكز قيادة وسيطرة ميدانية متقدمة، وهيئات حاكمة، وتحصينات، ومصادر نيران، وتجمعات، وتعزيزات المليشيا ووسائل حركتها وإمدادها؛ ما أسهم في تعطيل الدفع بقواتها للمعركة، وإسناد أعمال الإغارة والاقتحام والمناورة لقواتنا في مختلف المحاور.

كما أسفرت العمليات عن تحييد نحو (218) من عناصر المليشيا وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب (78) عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط بحسب البيان اليمني .

وأتم : كما تواصل قواتنا تطوير الهجوم بإرادة قتالية عالية، وضرب قدرة المليشيا على الحشد وإعادة التنظيم، مع مراعاة حصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

اليمن القوات المسلحة اليمنية الفصائل اليمنية عملية فجر اليمن

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