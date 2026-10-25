روسيا تعلن إسقاط 38 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 38 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات خلال 12 ساعة.

وفي وقت لاحق ؛ شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا خلال الليل، بعدما أسفرت هجمات جوية متبادلة عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في البلدين، وسط استمرار الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وتصاعد الدعوات إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأعلن مسئولون روس، الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في هجمات أوكرانية.

فيما كشفت السلطات الأوكرانية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء الغارات الروسية، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجانبين.

هجمات أوكرانية تستهدف مناطق روسية

وقال مسئولون روس إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف حافلة صغيرة تابعة لمؤسسة زراعية في قرية بورشوفو بمنطقة بريانسك.