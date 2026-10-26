وزير الرياضة يهنئ هنا جودة ويوسف عبد العزيز بالتتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة

تقدّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة للاعبة هنا جودة واللاعب يوسف عبد العزيز، عقب تتويجهما بلقبي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات وفردي الرجال، التي استضافتها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وحققت جودة لقب فردي السيدات بعد فوزها على زميلتها دينا مشرف بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، فيما حصدت مشرف الميدالية الفضية في نهائي مصري خالص . كما توّج يوسف عبد العزيز بلقب فردي الرجال، بعد فوزه على زميله عمر عصر بالنتيجة ذاتها 4-1 في المباراة النهائية .

وأعرب الوزير عن تقديره لتك النتائج، مضيفا أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة أبطالنا على مواصلة تربعهم علي العرش الافريقي لتنس الطاولة بعد اقامة نهائي مصري خالص علي مستوي السيدات والرجال المحافل القارية.

كما وجّه الوزير الشكر والتقدير للأجهزة الفنية والإدارية والطبية على ما بذلوه من جهد، وللاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، متمنيًا للاعبين والاعبات دوام التوفيق في جميع منافساتهم المقبلة .