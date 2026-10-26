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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسرعة جنونية على الدائري.. مشادة بين ركاب وسائق أتوبيس متهم بالفرار بعد اصطدام بموتوسيكل

سواق النقل
سواق النقل
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية حادة بين ركاب أتوبيس وسائقه على الطريق الدائري، بعد اتهامه بالاصطدام بسائق موتوسيكل والفرار.

وحسب ما نشره مصور الواقعة على فيسبوك، فإن السائق تحرك بالركاب من موقف هايبر وان متجها للطريق الدائري، وبالقرب من سلم أبو إسلام اصطدم بسائق دراجة نارية ما أدى لكسر مرآة الأتوبيس وسقوط قائد الموتوسيكل أرضا.

وأضاف أن السائق واصل سيره بسرعة كبيرة دون التوقف للاطمئنان على المصاب، ما دفع الركاب لمطالبته بالتوقف وسط مشادة تطورت لاشتباك، فيما تعالت صرخات سيدات داخل الأتوبيس خوفا من السرعة.

وأوضح أن السائق برر رفضه التوقف بخوفه من التعرض للأذى، بينما حاولت سيارات أخرى على الدائري إجباره على التوقف، حتى وصل إلى مطلع بعد شارع 10، حيث نزل الركاب وفر السائق تاركا الأتوبيس وفق رواية ناشر الفيديو.

وأشار مصور الواقعة إلى أن الأتوبيس كان يضم سيدات مسنات ورجل مسن وطلاب، وقال: "كنا هنموت" بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها السائق".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشادة كلامية حادة موتوسيكل مصور الواقعة

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