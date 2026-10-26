رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ومعاودة الانعقاد غدا

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا.

وجاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وجاء ذلك بعدما ناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلبى المناقشة بحضور وزير التخطيط أحمد رستم.

وشهدت الجلسة اليوم، استعراض النائب أحمدعبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.