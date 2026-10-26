تراجع أسعار القمح الأوروبي إلى أدنى مستوى في شهرين وسط محادثات بشأن تأمين شحنات الحبوب الروسية

تراجعت أسعار القمح الأوروبي إلى أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الاثنين، عقب تقارير أفادت بأن روسيا تدرس مقترحات لضمان سلامة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وانخفضت العقود الآجلة لقمح الطحين تسليم ديسمبر في بورصة «يورونكست» في باريس بنسبة 2.7% إلى 227.75 يورو (255.17 دولار) للطن المتري، بعدما هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 226.50 يورو للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 أغسطس الماضي.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم عن نائب وزير الخارجية ألكسندر أليموف قوله إن موسكو تدرس مقترحات مختلفة لضمان سلامة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، وإنها تجري اتصالات مع تركيا بشأن هذا الملف.

وتوقفت شحنات القمح الروسي والحبوب الأخرى عبر موانئ البحر الأسود بصورة شبه كاملة منذ منتصف أغسطس.

كانت أسعار القمح في أسواق الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، في ظل اضطراب حركة الشحن عبر البحر الأسود، ما دفع جزءا من أنشطة التصدير إلى التحول نحو الأسواق الأوروبية.