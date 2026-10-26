"ميكروسوفت" تعرض برامج خروج طوعي لنحو 60 ألف موظف لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ميكروسوفت" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، اليوم الاثنين، عن طرح برنامج للخروج الطوعي يشمل نحو 60 ألف موظف، أي ما يزيد على ربع قوتها العاملة عالميا، في إطار جهودها لاحتواء التكاليف وتوفير التمويل اللازم لاستثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تتاح العروض لموظفين في مختلف قطاعات الشركة المنتجة لنظام "ويندوز"، بما في ذلك فرق تجارب الذكاء الاصطناعي و"كوبايلوت" والمالية والموارد البشرية و"إكس بوكس" وويندوز والأجهزة.

وقالت رئيسة شؤون الموظفين في الشركة، إيمي كولمان، في مذكرة داخلية للموظفين إن البرنامج يمنح الموظفين المؤهلين الذين يفكرون في مستقبل مهني خارج الشركة خيارا جديدا للانتقال في الوقت الحالي مع توفير الدعم اللازم، كما يمنح الإدارات المشاركة وسيلة إضافية لتكييف القوى العاملة مع الاحتياجات المتغيرة.

وتنفق "ميكروسوفت"، على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مئات المليارات من الدولارات على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتخصصة، في وقت يواجه فيه حجم هذه الاستثمارات تدقيقا من المستثمرين بشأن العوائد المتوقعة منها. وكانت الشركة قد توقعت إنفاقا رأسماليا يبلغ 175 مليار دولار خلال عام 2026.

وبحسب تقريرها السنوي، بلغ عدد موظفي "ميكروسوفت" بدوام كامل على مستوى العالم 223 ألف موظف حتى 30 يونيو 2026.

وارتفع سهم الشركة بنحو 1% يوم الاثنين بعد أن سجل مكاسب تقارب 10% منذ بداية العام. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى هذه الخطوة.

وسبق لمايكروسوفت أن قدمت خلال العام الحالي برامج خروج طوعي لنحو 9 آلاف موظف في الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 7% من قوتها العاملة هناك.

وفي يوليو، أعلنت الشركة الاستغناء عن 4800 وظيفة، أو ما يعادل 2.1% من إجمالي قوتها العاملة عالميا، ضمن إعادة هيكلة أعمال الألعاب التابعة لـ"إكس بوكس" والتخارج من ما يصل إلى خمسة استوديوهات تطوير، سعيا لتعزيز العوائد بعد سنوات من الاستثمارات المكثفة في هذا القطاع.

وأكدت مايكروسوفت أن البرنامج الجديد سيكون متاحا للموظفين المؤهلين في الفرق المشاركة بكندا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ممن يشغلون المستويات الوظيفية 70 فما دون.