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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجيب ساويرس: لا يقلقني ارتفاع سعر الدولار.. وهو يحمل فوائد اقتصادية لا يدركها البعض

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
شيماء جمال

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه غير قلق تماماً من الارتفاعات الحالية في سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن هذا الصعود يرجع إلى تطبيق سياسة سعر صرف مرنة وتخلّي الدولة عن السياسات القديمة التي كانت تدفن الرأس في الرمال وتتسبب في ظهور السوق السوداء، موضحا أن الدولار بات متوافراً حالياً في السوق رغم تحرك صعوده التدريجي، وهو ما يقضي نهائياً على المضاربات غير المشروعة.


وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حضرة المواطن”، على قناة "الحدث اليوم"، أن ارتفاع سعر الدولار يحمل فوائد اقتصادية إيجابية لا يدركها البعض، حيث يسهم في جعل مصر مقصداً سياحياً تنافسياً ورخيصاً للغاية بالنسبة للسائح الأجنبي الذي يجد تكلفة الغرف الفندقية والخدمات أقل تكلفة، كما يمنح المستثمرين الأجانب قيمة مضافة أعلى لرؤوس أموالهم، إضافة إلى تعظيم مكاسب وأرباح قطاع المصدرين المصريين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تتجاوز صادراتها المليارات.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، أشار ساويرس إلى أن الهاجس الوحيد الذي يثير القلق هو تطورات الحروب والنزاعات المحيطة، مستدركاً بالقول إن هناك مؤشرات دبلوماسية مبشرة تتمثل في زيارة وزير الدفاع السعودي إلى إيران، والتي وصفها بالخطوة التاريخية التي تعكس حكمة سياسية في محاولة احتواء الأزمات، مشدداً في الوقت ذاته على أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية هو موقف حتمي وتاريخي لا رجعة فيه لأن مصير البلدين مرتبط ولا يمكن أن تتخلى الرياض عن القاهرة أو العكس.

نجيب ساويرس الدولار سعر صرف الدولار مصر

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