قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشية لا توصف.. رصاص الاحتلال يردي طفلة 6 سنوات شهيدة بجنوب غزة
مصر وإريتريا :أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له
تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير
محمد فريد: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار
بالإعدام والسجن.. أحكام رادعة في الكويت لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
الوزراء: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
بيان هام للحكومة الأردنية: نعتز بعلاقتنا الأخوية مع سوريا
بن جفير يطلق صرخة استغاثة: نتنياهو يريد إبعادي.. ادعموني في الانتخابات
شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي
وزير الصناعة: مصر تستحوذ على 4.4% من التجارة البينية الإفريقية بقيمة 9.3 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تحذر من توسيع حق النقض وزيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن

باكستان تحذر من توسيع حق النقض وزيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن
باكستان تحذر من توسيع حق النقض وزيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن
أ ش أ

حذرت باكستان من أن إضافة مزيد من الأعضاء الدائمين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع امتيازات حق النقض (الفيتو) من شأنهما «تعميق أوجه عدم المساواة القائمة، وإدامة الامتيازات التاريخية، وزيادة مخاطر شلل المجلس».

وعرض المستشار ببعثة باكستان لدى الأمم المتحدة جول قيصر سارواني، هذه المواقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بشأن استخدام حق النقض.

وقال إن باكستان تدعو إلى «إصلاح شامل وديمقراطي ومنصف لمجلس الأمن»، مشددا على أن إساءة استخدام حق النقض تقوض فعالية المجلس، وتضعف مصداقية الأمم المتحدة، وتكرس أوجه عدم المساواة داخل النظام الدولي.

وأضاف أن «التنافسات الاستراتيجية والمصالح الضيقة للأعضاء الدائمين في المجلس أعاقت مرارا العمل الجماعي بشأن السلم والأمن الدوليين».

وأكد سارواني «الشرعية الفريدة» للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن عضويتها الشاملة وآليات صنع القرار الديمقراطية تتيحان لها التحرك عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء، بما في ذلك بسبب استخدام حق النقض.

ورفض المندوب الباكستاني إنشاء أي مقاعد دائمة جديدة في مجلس أمن موسع.

وفيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى تنظيم استخدام حق النقض، قال إن باكستان تؤيد إلغاءه أو، في الحد الأدنى، فرض قيود صارمة على استخدامه. وشدد على ضرورة عدم توسيع نطاق حق النقض، مجددا دعم بلاده قرار الجمعية العامة رقم 76/262، الذي ينص على عقد مناقشة في الجمعية العامة عقب استخدام الفيتو، بهدف تعزيز المساءلة.

وأكد سارواني أن أي تدابير للحد من استخدام حق النقض يجب أن تظل متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا إلى اتباع نهج متوازن يجمع بين فرض قيود على استخدام الفيتو وتعزيز التمثيل وتوسيع دور الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، بما يجعل عملية صنع القرار «أكثر ديمقراطية، ويوفر آلية فعالة للحد من استخدام حق النقض».

وفي ختام كلمته، جدد سارواني تأكيد «التزام باكستان القوي بإصلاح يصحح الاختلالات القائمة، ويعزز المساءلة، ويخدم المصالح الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة، بدلا من مجموعة محدودة منهم».

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حق النقض الفيتو زيادة مخاطر شلل المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

حمد بن جاسم

بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد