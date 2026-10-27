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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قرار سحب أرض المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين من الأوقاف.. محافظ البحر الأحمر يتفقد المديرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، مديرية الأوقاف بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف الإدارات والأقسام، وذلك بعد أيام من إعلانه سحب أرض المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة من وزارة الأوقاف، ودراسة تنفيذ المشروع بمعرفة المحافظة.

واستقبل المحافظ خلال الزيارة الدكتور عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور أحمد سعد، مدير الإدارات، والشيخ جمال فتحي السيد، مدير المتابعة، بحضور الأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.

سحب أرض المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين

وكان محافظ البحر الأحمر قد أعلن، خلال لقائه أصحاب الورش في وقت سابق، سحب المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة من وزارة الأوقاف، مع دراسة آليات تنفيذها بمعرفة المحافظة، في إطار التحركات الرامية إلى استكمال المشروع ونقل الورش الحرفية إلى المنطقة المخصصة لها خارج الكتلة السكنية.

وأكد البرقي آنذاك أنه سيتم إجراء حصر للورش وأصحابها والمستحقين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع، مع مراعاة مطالب أصحاب الورش واحتياجاتهم، بما يسهم في تنظيم الأنشطة الحرفية والحد من آثارها على المناطق السكنية.

جولة ميدانية بمديرية الأوقاف

وخلال جولته اليوم بمديرية الأوقاف، تفقد المحافظ عددًا من الإدارات والأقسام، مشيدًا بجهود العاملين ودور المديرية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الدينية والتوعوية، وفي مقدمتها مسابقات حفظ القرآن الكريم، التي تسهم في نشر القيم الدينية وترسيخ الوعي لدى النشء والشباب.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الأوقاف عن تقديره لدعم المحافظ وحرصه على تذليل العقبات التي تواجه سير العمل بمختلف الإدارات التابعة للمديرية، فيما أعرب العاملون عن سعادتهم بالزيارة واهتمامه بمتابعة العمل على أرض الواقع.

وعقب الزيارة، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، موجهًا بدراستها وبحثها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات بالمحافظة، فيما يترقب أصحاب الورش مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، عقب قرار سحبها من وزارة الأوقاف ودراسة تولي المحافظة مسئولية تنفيذها.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر أوقاف البحر الأحمر

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