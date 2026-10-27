محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول حتى انتهاء ذروة التقلبات الجوية

تابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، خلال اجتماع عقده مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول بمدينة أبورديس، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق خليج العقبة.

تناول الاجتماع متابعة آثار الأمطار والسيول الخفيفة التي شهدها طريق دهب – سانت كاترين، خاصة في منطقتي النواميس وسعال، حيث اطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال رفع الإطماءات والأحجار المتراكمة على الطريق، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع استمرار المتابعة للتأكد من سلامة الطريق وخلوه من أي معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين، مؤكدًا عدم تسجيل خسائر أو تلفيات جراء السيول.

وأكد المحافظ استمرار الإنذار الخاص بسوء الأحوال الجوية، في ظل توقعات بسقوط أمطار قد تؤدي إلى حدوث سيول، خاصة بمدينة سانت كاترين والمناطق الواقعة بين مدينتي دهب وطابا. وأوضح، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات الجوية اليوم الثلاثاء تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، ما يستلزم استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية، ومواصلة المتابعة الميدانية واللحظية طوال هذه الفترة.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والجهات المعنية بمواصلة أعمال التطهير الدوري والمستمر لمخرات السيول، وإزالة الأتربة والأحجار والعوائق التي قد تعترض مسارات المياه، مع المرور على السدود والبحيرات الصناعية، ومراجعة كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والتأكد من سلامة المنشآت المخصصة للحماية من أخطار السيول.

ووجّه بمراجعة جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات شفط المياه وفرق الطوارئ، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة للتدخل الفوري، وسرعة رفع أي إطماءات أو تجمعات للمياه على الطرق، إلى جانب تكثيف المرور على الطرق الدولية والرئيسية والفرعية، والتنسيق المستمر مع إدارات المرور لضمان سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول وجميع الجهات المعنية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مستجدات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات، ومواصلة المتابعة حتى انتهاء ذروة التقلبات الجوية في الثامنة مساءً واستقرار الأحوال الجوية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة للأمطار