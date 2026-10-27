محافظ المنيا: مبادرة خفض الأسعار تواصل طرح 30 سلعة أساسية عبر 9 منافذ

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار مبادرة خفض الأسعار والتوسع في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز المحافظة، لمدة 6 أشهر إضافية تمتد إلى ما بعد شهر رمضان 2027، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء توصيات منتدى مصر 2026.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتيسير حصول المواطنين عليها بأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى استمرار طرح 30 سلعة أساسية، تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والبقوليات وغيرها، من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المعتمدة.

وأشار كدواني إلى توزيع المنافذ على مختلف مراكز المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم، وتشمل «هايبر طه حسين» بشارع أرض سلطان أمام مدينة البنات بالمنيا، و«تجزئة العدوة» بشارع بورسعيد، و«تجزئة الجمهورية» بشارع الجمهورية بمغاغة، و«هايبر بني مزار» بشارع الفوالة، و«هايبر مطاي» بشارع مطاي البلد، و«هايبر سمالوط» بشارع الصفصافة بجوار قسم الشرطة، و«تجزئة رمسيس» بأبوقرقاص، و«تجزئة 26 يوليو» بشارع 26 يوليو بملوي، و«تجزئة ديرمواس» بشارع الحرية.

في سياق متصل، أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين على الأسواق والمخابز البلدية عن تحرير 261 مخالفة تموينية، وضبط 8 شكائر دقيق مدعم بإجمالى ما يقرب من نصف طن قبل بيعها بالسوق السوداء. وشملت المخالفات 236 محضرًا للمخابز البلدية لمخالفة قرارات الغلق، ونقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية، إلى جانب 21 محضرًا بالأسواق، مع التحفظ على كميات من الأسمدة والدقيق الحر والسلع منتهية الصلاحية واللحوم المذبوحة خارج المجازر، و3 محاضر لبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وشدد محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتموينية، لضمان التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وتوافر السلع بالكميات المطلوبة، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين.