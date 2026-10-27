السعودية تكشف أسباب زيارة ممثلو دول اتفاق مكة للعاصمة الإيرانية طهران

قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء أن لقاء وزير الخارجية السعودي وممثلي دول تحالف مكة في طهران يأتي امتدادا لدور المملكة لإرساء السلام الإقليمي والدولي.

اجتماع دول حلف مكة في طهران

وقال البيان أنه ‏⁧‫امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية في إرساء الحوار والسلام الإقليمي والدولي، تؤكد وزارة الخارجية أن الزيارة التي يقوم بها صاحب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع، وممثلو دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، تأتي في إطار استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية باكستان.