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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة)، وتبين عدم حيازته أية مواد مخدرة ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن العام التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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