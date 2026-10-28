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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الري": حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر

"الري": حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر
"الري": حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء والبحر الأحمر
أ ش أ

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن حجز نحو 13.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بمنشآت الحماية والحصاد في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفق التقديرات الميدانية الأولية لمتابعة السيول الحالية التي تتعرض لها هذه المحافظات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار حصر كميات المياه وتقييم الحالة الفنية للمنشآت فور استقرار الأحوال الجوية.

وذكرت أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة قد أعلن عن تعرض محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء، إلى أمطار غزيرة تحولت إلى سيول رصدتها فرق العمل الميدانية، وجرى متابعة حركة المياه بالأودية ومناسيبها وحالة منشآت الحماية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

وأضافت أنه في جنوب سيناء، شهدت الأودية الممتدة من دهب إلى طابا جريان مياه السيول، ومنها الأودية التي تصب في وادي وتير بنويبع؛ حيث تم رصد تدفقات المياه باتجاه خليج العقبة.

وأوضحت وزارة الري أن التقديرات الأولية تشير إلى حجز سدود وادي الزلجة وغليم وبحيرة الزلجة ما يقرب من 10 ملايين متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى حجز نحو مليون متر مكعب من مياه السيول بوادي غلم.

وأشارت إلى أنه تتم متابعة منظومات حماية مدن نويبع وطابا ودهب، التي تستهدف الحد من أخطار السيول على المناطق السكنية والمنشآت والبنية التحتية، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق طريق نويبع–طابا احترازيًا أثناء جريان السيول.

وفي السياق ذاته، أظهرت المتابعة الميدانية لوزارة الري في محافظة البحر الأحمر، حجز نحو 2.4 مليون متر مكعب من مياه السيول بالبحيرتين الصناعيتين وسدي أم صليحة وأم حرينة، بمدينة شلاتين والشيخ الشاذلي.

وفي محافظة شمال سيناء، ساهمت الأمطار بمنطقة الكونتلا بمركز نخل في ملء بعض خزانات حصاد المياه، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنشآت الحماية والحصاد بالمنطقة.

وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم عبور مجاري السيول أو المعابر أثناء جريان المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وزارة الموارد المائية والري مياه السيول منشآت الحماية والحصاد في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر متابعة السيول استقرار الأحوال الجوية

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