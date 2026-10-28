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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

15 مليون جنيه لرصف شوارع صدفا بأسيوط.. والمحافظ يتابع معدلات التنفيذ

البدء باستكمال رصف الشوارع الحيوية ومدخل قرية مجريس
البدء باستكمال رصف الشوارع الحيوية ومدخل قرية مجريس
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع بمختلف المراكز والمدن، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، بما يسهم في تحسين حالة شبكة الطرق، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل السلامة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقدم الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، تواصل متابعة أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث يجري تنفيذ ومتابعة أعمال الرصف بشارع العسقلاني بمدينة صدفا، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومراحل العمل على الطبيعة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، وذلك بمشاركة ياسر أبو عليم شلتوت، نائب رئيس المركز.

وأشار إلى أن خطة الرصف تشمل عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها منطقة التأمينات، وشارع الجيش، وشارع العسقلاني بمدينة صدفا، إلى جانب تطوير مدخل قرية مجريس مرورًا بوسط القرية وحتى مرسى العبارة النهرية، بما يسهم في تحسين حركة التنقل داخل المدينة والقرية، وتيسير انتقال المواطنين والمركبات، ورفع كفاءة الطرق التي تشهد كثافات مرورية وحركة يومية.

وأضاف محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف ورفع الكفاءة بمركز صدفا تأتي ضمن خطة متكاملة بإجمالي اعتماد مالي يبلغ 15 مليون جنيه، تستهدف رفع كفاءة الشوارع والمحاور الحيوية، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق، ويحسن السيولة المرورية، ويرفع كفاءة البنية الأساسية، فضلًا عن دعم عوامل السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل، ومراجعة معدلات الإنجاز بصورة دورية، والتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات المنفذة والمعنية، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه التنفيذ، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط المعتمدة وتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يواكب احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير طرق أكثر أمانًا وكفاءة، ضمن توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

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