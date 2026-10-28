وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس القوصية ويتابع تسليم أجهزة التابلت وتدريب المعلمين

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاربعاء، جولة ميدانية، استهدف خلالها 3 مدارس بإدارة القوصية التعليمية، للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

وتابع "دسوقى" تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة على طه وكيل إدارة القوصية التعليمية ومسؤولى المتابعة بالإدارة .

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات بالقوصية البالغ عدد فصولها 49 فصل دراسى، وتابع بعض الحصص الدراسية ، كما تابع تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى بالمدرسة .

وتابع تدريب معلمى مادة التاريخ على مستوى مدارس القوصية والذى عقد بمقر المدرسة بحضور موجهى مادة التاريخ والمدربين المعتمدين لنقل الخبرات والمهارات الخاصة بنظام البكالوريا .

كما زار وكيل الوزارة معمل العلوم بالمدرسة وشاهد إجراء بعض التجارب العلمية للطلاب، مشيدا بمستوى الطالبات وتفاعلهم مع المعلم وارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسى.

وشاهد بعض انشطة الموسيقى بالمدرسة وعرض لبعض الاغانى الوطنية التى قدمتها الطالبات بإحترافية ومهارة ،مشيدا بمستوى الطالبات وتميزهن، كما أشاد بانضباط المدرسة وتفعيل الانشطة المدرسية .

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بنات والبالغ عدد فصولها 13 فصل دراسى ،ثم مدرسة القوصية الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى .

وزار خلال الجولة بعض الفصول والمعامل وحجرات الانشطة وتابع سجلات المعلمين وكتب التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية ومستوى الطلاب داخل الفصول ومدى تفاعلهم مع المعلمين ، واجرى بعض الاختبارات للطلاب فى مهارات القراءة والكتابة .

وحضر بعض الحصص الدراسية وناقش الطلاب حول أهمية الوسائل التعليمية واهمية توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصرى والموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والمنصات التعليمية التابعة للوزارة .

كما اطمأن وكيل الوزارة ، على سير الدراسة وانتظامها بمدارس إدارة القوصية التعليمية ،وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول ،موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية.