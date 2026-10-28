قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رباعي إيطالي وثنائي ألماني.. من يحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سقوط الكبار؟
الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس القوصية ويتابع تسليم أجهزة التابلت وتدريب المعلمين

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس القوصية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس القوصية
إيهاب عمر

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاربعاء، جولة ميدانية، استهدف خلالها 3 مدارس بإدارة القوصية التعليمية، للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

وتابع "دسوقى" تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة على طه وكيل إدارة القوصية التعليمية ومسؤولى المتابعة بالإدارة .

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات بالقوصية البالغ عدد فصولها 49 فصل دراسى، وتابع بعض الحصص الدراسية ، كما تابع تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى بالمدرسة .

وتابع تدريب معلمى مادة التاريخ على مستوى مدارس القوصية والذى عقد بمقر المدرسة بحضور موجهى مادة التاريخ والمدربين المعتمدين لنقل الخبرات والمهارات الخاصة بنظام البكالوريا .

كما زار وكيل الوزارة معمل العلوم بالمدرسة وشاهد إجراء بعض التجارب العلمية للطلاب، مشيدا بمستوى الطالبات وتفاعلهم مع المعلم وارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسى.

وشاهد بعض انشطة الموسيقى بالمدرسة وعرض لبعض الاغانى الوطنية التى قدمتها الطالبات بإحترافية ومهارة ،مشيدا بمستوى الطالبات وتميزهن، كما أشاد بانضباط المدرسة وتفعيل الانشطة المدرسية .

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة ابوبكر الصديق الإعدادية بنات والبالغ عدد فصولها 13 فصل دراسى ،ثم مدرسة القوصية الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى .

وزار خلال الجولة بعض الفصول والمعامل وحجرات الانشطة وتابع سجلات المعلمين وكتب التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية ومستوى الطلاب داخل الفصول ومدى تفاعلهم مع المعلمين ، واجرى بعض الاختبارات للطلاب فى مهارات القراءة والكتابة .

وحضر بعض الحصص الدراسية وناقش الطلاب حول أهمية الوسائل التعليمية واهمية توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة المصرى والموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والمنصات التعليمية التابعة للوزارة .

كما اطمأن وكيل الوزارة ، على سير الدراسة وانتظامها بمدارس إدارة القوصية التعليمية ،وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول ،موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية.

وزارة التربية والتعليم إدارة القوصية التعليمية لائحة الانضباط المدرسى البرامج العلاجية للطلاب الضعاف أجهزة التابلت أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

صلا الفجر

كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. أهم الوسائل للمحافظة عليها

مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد

جامعة ينيبويا تمنح مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد الدكتوراه الفخرية

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وأخرى تحجبه عن الميراث.. أمين الفتوى يكشف عنها

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد