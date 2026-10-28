رئيس البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا رغم العقبات المقبلة

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن رأس المال لا يزال متاحا، رغم المخاوف من أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف بانجا، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن هذه المخاوف لا تمثل مشكلة حقيقية.

وتابع بانجا: "بشكل عام، ما زلت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا وسيحقق عوائد اقتصادية، لكن الجميع يدرك وجود عقبات في الطريق، ولا أحد يعرف متى ستظهر العقبة التالية"

ولفت إلى أن التحدي لا يتعلق بالضرورة بنقص رؤوس الأموال، بقدر ما يرتبط بكيفية توجيه التمويل وتقييم المخاطر والعوائد المتوقعة من الاستثمارات، في ظل التوسع المتسارع في البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي نجحت في حشد تمويلات بلغت 112 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات التي حشدتها قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة لدعم مشروعات التنمية.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتركز، إلى حد كبير، على بعض هياكل التمويل الدائري ونماذج الأعمال التي تعتمد عليها الشركات العاملة في هذا المجال، في ظل التساؤلات بشأن مدى قدرة الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد مستدامة.

وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية، أوضح بانجا أن احتياجاتها التمويلية تختلف عن احتياجات الاقتصادات المتقدمة، إذ تتركز نسبة كبيرة منها على مشروعات البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والجسور، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة تتجه، في المقابل، إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يزيد الطلب على التمويل ويعزز المنافسة على رؤوس الأموال.

ولفت رئيس البنك الدولي إلى أن التمويلات الخاصة التي تنجح المجموعة في حشدها لا تُقدم مباشرة إلى الحكومات، بما يميزها عن مصادر التمويل المرتبطة بالديون السيادية.

ورغم المخاوف بشأن مسار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، أعرب بانجا عن تفاؤله بآفاق هذه التكنولوجيا على المدى الطويل، مشيرا إلى قدرتها على إحداث تحولات اقتصادية واسعة، وإن كانت طبيعة التحديات المستقبلية وتوقيتها لا يزالان غير واضحين.

وتسلط تصريحات رئيس البنك الدولي الضوء على التحدي الذي تواجهه الأسواق العالمية في تحقيق التوازن بين تمويل الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي وتوفير الموارد اللازمة لمشروعات التنمية، في وقت تؤدي فيه زيادة احتياجات الاقتراض إلى ضغوط على تكاليف التمويل.

تأتي تصريحات بانجا قبيل سلسلة من قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية حول العالم. ويحاول الاقتصاديون وصناع السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم تقييم تأثير الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي على الطلب على رأس المال والتوظيف.