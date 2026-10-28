قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال حافل للرئيس السيسي لحظة وصوله موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة
ازاي تحمي بطاقتك التموينية من الوقف؟.. خطوات تحديثات الدعم الجديدة بنفسك دون وسطاء
رباعي إيطالي وثنائي ألماني.. من يحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سقوط الكبار؟
الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا رغم العقبات المقبلة

رئيس البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا رغم العقبات المقبلة
رئيس البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا رغم العقبات المقبلة
أ ش أ

 قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن رأس المال لا يزال متاحا، رغم المخاوف من أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف بانجا، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن هذه المخاوف لا تمثل مشكلة حقيقية.

وتابع بانجا: "بشكل عام، ما زلت أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا جذريا وسيحقق عوائد اقتصادية، لكن الجميع يدرك وجود عقبات في الطريق، ولا أحد يعرف متى ستظهر العقبة التالية"

ولفت إلى أن التحدي لا يتعلق بالضرورة بنقص رؤوس الأموال، بقدر ما يرتبط بكيفية توجيه التمويل وتقييم المخاطر والعوائد المتوقعة من الاستثمارات، في ظل التوسع المتسارع في البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي نجحت في حشد تمويلات بلغت 112 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات التي حشدتها قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة لدعم مشروعات التنمية.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتركز، إلى حد كبير، على بعض هياكل التمويل الدائري ونماذج الأعمال التي تعتمد عليها الشركات العاملة في هذا المجال، في ظل التساؤلات بشأن مدى قدرة الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد مستدامة.

وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية، أوضح بانجا أن احتياجاتها التمويلية تختلف عن احتياجات الاقتصادات المتقدمة، إذ تتركز نسبة كبيرة منها على مشروعات البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والجسور، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة تتجه، في المقابل، إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يزيد الطلب على التمويل ويعزز المنافسة على رؤوس الأموال.

ولفت رئيس البنك الدولي إلى أن التمويلات الخاصة التي تنجح المجموعة في حشدها لا تُقدم مباشرة إلى الحكومات، بما يميزها عن مصادر التمويل المرتبطة بالديون السيادية.

ورغم المخاوف بشأن مسار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، أعرب بانجا عن تفاؤله بآفاق هذه التكنولوجيا على المدى الطويل، مشيرا إلى قدرتها على إحداث تحولات اقتصادية واسعة، وإن كانت طبيعة التحديات المستقبلية وتوقيتها لا يزالان غير واضحين.

وتسلط تصريحات رئيس البنك الدولي الضوء على التحدي الذي تواجهه الأسواق العالمية في تحقيق التوازن بين تمويل الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي وتوفير الموارد اللازمة لمشروعات التنمية، في وقت تؤدي فيه زيادة احتياجات الاقتراض إلى ضغوط على تكاليف التمويل.

تأتي تصريحات بانجا قبيل سلسلة من قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية حول العالم. ويحاول الاقتصاديون وصناع السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم تقييم تأثير الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي على الطلب على رأس المال والتوظيف.

رئيس البنك الدولي أجاي بانجا الذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار الفائد شبكة سي إن بي سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

فيلم آخر رقصة في كيبور

باهر دويدار يشيد بـ«آخر رقصة في كيبور»: الذكاء الاصطناعي يمهد لتغيير صناعة الدراما

أحمد المسلماني

عمر بطيشة: إطلاق اسمى على دورة صناع القرار تكريم أعتز به

احمد سعد

أحمد سعد يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبوم «الموسيقى العربية» في يوم واحد

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد