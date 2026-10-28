محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اعتبارًا من مساء أمس، الثلاثاء.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وانتشار المعدات وفرق التمركز بالشوارع والميادين، مع مواصلة أعمال تطهير الشنايش والمطابق، والتأكد من كفاءة تشغيل محطات الصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأكد جاهزية سيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ للتدخل الفوري عند الحاجة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية والحفاظ على سلامة المواطنين.

غرف العمليات تعمل على مدار الساعة

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة يعملان على مدار 24 ساعة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية ورصد أي مستجدات، وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى الطارئة.

أرقام الطوارئ بالإسكندرية

وخصصت محافظة الإسكندرية عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

- الخط الساخن للمحافظة: 114 من التليفون الأرضي.

- أرقام غرفة العمليات: 4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137 من أي محمول.

- شركة الصرف الصحي: 175.

- شركة مياه الشرب: 125.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رفع كفاءة الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، والحد من أي تأثيرات محتملة للأمطار على الشوارع والمرافق العامة.