سويلم يعلن إطلاق مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية المصري الهولندي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الختامية لورشة عمل مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية (JCAR Business Innovation Hub)، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأعلن إطلاق المركز وفتح باب التقدم لأول دعوة للمشروعات الابتكارية، بالتعاون بين مصر وهولندا، وبتمويل من السفارة الهولندية، وبمشاركة برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR II) ومعهد دلتارس (Deltares).

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المركز يمثل امتدادًا للشراكة المصرية الهولندية الممتدة في مجال المياه، مؤكدا أن قيمة الابتكار تتمثل في قدرته على معالجة التحديات الفعلية، وتحقيق نتائج ملموسة في ظروف التشغيل الواقعية، والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة، مشيرًا إلى أن "مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية" يستهدف دعم الأفكار الواعدة ونقلها من مرحلة التصور إلى التجربة والتطبيق على نطاق واسع.

وأوضح أن المركز يوفر مسارًا متكاملًا لدعم الابتكارات من خلال ثلاث مراحل تشمل تطوير الأفكار واختبار إمكاناتها الفنية، وتنفيذ المشروعات التجريبية وتقييم أدائها في الظروف العملية، ثم التوسع في تطبيق الحلول التي تثبت جدواها، مع إتاحة تمويل يصل إلى ١٠٠ ألف يورو للمشروع الواحد، وفقًا لشروط الدعوة، وبمشاركة المبتكرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والباحثين والجامعات من مصر وهولندا.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المركز يدعم توجه الوزارة نحو تنفيذ «الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0»، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون شريكًا فاعلًا في هذه المبادرة، من خلال تحديد التحديات المائية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات المركز القومي لبحوث المياه في التقييم الفني والتحقق من كفاءة الحلول ميدانيًا.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أهمية نشر الدعوة بين المبتكرين، وتقييم المقترحات بشفافية، وتنفيذ المشروعات المختارة وفقًا لمعايير أداء واضحة واختبارات عملية، داعيًا المبتكرين في مصر وهولندا إلى المشاركة بأفكار طموحة وقابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الابتكارات الواعدة إلى حلول عملية تحقق فوائد مستدامة لقطاع .