"مستقبل وطن" يواصل جولاته بالمحافظات.. ويسلم محافظ الفيوم شيكًا لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

واصل حزب مستقبل وطن جولاته الميدانية بالمحافظات، حيث أجرى وفد من الأمانة المركزية للحزب، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، زيارة إلى ديوان عام محافظة الفيوم، التقى خلالها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وسلمه شيكًا ماليًا لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء تبادل الدروع بين قيادات الحزب والمحافظة، بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وعدد من الأمناء العامين المساعدين والأمناء المركزيين، والنائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، إلى جانب قيادات وأمناء الحزب التنظيميين بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالفيوم.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين يأتي في إطار جهود الحزب لمساندة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتساعد أبناءها على مواصلة تعليمهم.

من جانبه، أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مثمنًا جهود حزب مستقبل وطن في هذا المجال.

تأتي الزيارة ضمن جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، التي تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، وتشمل دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وتنظيم القوافل الطبية وتوفير الأدوية، إلى جانب دعم النشاط الزراعي وتوفير المعدات اللازمة، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره.

وكانت قيادات الحزب قد أجرت جولات ميدانية في عدد من المحافظات، شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج ومطروح والبحيرة والمنوفية، وذلك ضمن برنامج يستهدف تنفيذ فعاليات خدمية متنوعة في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.