سماع الشهود يؤجل محاكمة 42 متهما بخلية التجمع الإرهـ ابية لـ 15 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 42 متهما، في القضية رقم 13492 لسنة 2024 جنايات التجمع، لجلسة 15 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 1992 وحتى 14 نوفمبر 2024 المتهمون جميعا انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعا بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم رقم 41 بأمر الإحالة حيازة 64 طلقة نارية مما تستعمل في الأسلحة النارية.