رئيس لجنة التموين بالغرفة التجارية: نستورد 70% من احتياجاتنا.. والأسعار تتأثر بسعر الصرف

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، ما يجعل السوق المحلية مرتبطة بشكل مباشر بتحركات سعر الصرف، إلى جانب التطورات التي تشهدها حركة التجارة والشحن العالمية.

اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تلقي بظلالها على الأسعار المحلية

وأضاف بشاي، خلال لقائه على قناة «تن تي في»، أن مصر تُعد مستوردًا كبيرًا من الدول التي تمتلك قدرات تصديرية واسعة، وهو ما يجعل أي تغيرات في الأسواق الخارجية تنعكس على تكلفة استيراد السلع وتوافرها في السوق المحلية.

وأوضح أن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الشحن تلقي بظلالها على الأسعار المحلية، في ظل ارتباط تكلفة استيراد السلع بالمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية إلى أن زيادة الاعتماد على الاستيراد تجعل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة السلع، وهو ما يستدعي متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المصرية.