موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الخميس، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية، وسط طموحات مختلفة للفريقين، في ظل رغبة بيراميدز في تعزيز موقعه بالقمة، مقابل سعي وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الدوري.

بيراميدز يسعى لمواصلة الانتصارات أمام وادي دجلة

يدخل فريق بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول سبع مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، وينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويطمح الفريق السماوي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، ومواصلة عروضه القوية منذ انطلاق الموسم، إلى جانب الحفاظ على سجله المثالي في البطولة، وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية، خاصة أن بيراميدز يدرك أهمية حصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، لتوسيع الفارق مع منافسيه على صدارة الترتيب.

وادي دجلة يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يخوض وادي دجلة المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري هذا الموسم، من أجل تحسين مركزه والابتعاد عن مناطق التراجع في جدول الترتيب.

ويحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، ويأمل في تقديم أداء قوي أمام بيراميدز، والخروج بنتيجة تمنحه دفعة معنوية لاستكمال مشواره في المسابقة.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت ماكس»، الناقل للمواجهة، ليتمكن عشاق الكرة المصرية من متابعة أحداث اللقاء ومجريات المنافسة بين الفريقين.