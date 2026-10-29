إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور بفستان أنيق.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة و ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مزج بين اللون الموف و الرمادي الفاتح.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها الأشقر القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.