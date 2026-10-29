تحديث عاجل من آبل| ثغرة أمنية تهدد مستخدمي آيفون.. وهذه الأجهزة المتأثرة

أطلقت شركة آبل تحديثًا أمنيًا جديدًا لمعالجة ثغرة خطيرة في بعض هواتف آيفون، وسط مخاوف من احتمال استغلالها في هجمات إلكترونية متطورة تستهدف مستخدمين بعينهم، وفقًا لما أوردته تقارير تقنية نقلًا عن الشركة.

وشمل التحديث، الذي يحمل الرقم iOS 18.7.11 وصدر في 26 أكتوبر 2026، هواتف iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR، بهدف سد ثغرة قد تتيح للمهاجمين تشغيل تعليمات برمجية ضارة على الجهاز من خلال ملف مُعد خصيصًا لاستغلال الخلل.

ما تفاصيل الثغرة الأمنية التي حذرت منها آبل؟

توجد الثغرة في مكوّن CoreGraphics، المسؤول عن معالجة الصور والعناصر المرئية على أجهزة آبل، وتحمل المعرّف الأمني CVE-2026-86950.

ويرتبط الخلل بمشكلة في إدارة الذاكرة، إذ قد يسمح بكتابة بيانات خارج النطاق المخصص لها، وهو ما يمكن أن يفتح المجال أمام تنفيذ تعليمات ضارة عند معالجة محتوى مُعد لاستغلال الثغرة.

وأشارت آبل إلى احتمال استغلال الخلل في هجوم بالغ التعقيد استهدف أفرادًا محددين، على إصدارات سابقة من نظام التشغيل. وأوضحت أن الإصلاح يعتمد على تحسين عمليات التحقق من حدود الذاكرة، بعد تلقي بلاغ من فريق أمن المنتجات في شركة ميتا.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية تحديث أنظمة التشغيل بانتظام، خاصة عندما تتعلق الإصلاحات بثغرات يُشتبه في استخدامها ضمن هجمات فعلية.

تحديث آبل يعالج ثغرتين إضافيتين

تضمن التحديث الأمني إصلاح ثغرتين أخريين، إحداهما قد تسمح لتطبيق ضار بالوصول إلى الكاميرا دون الحصول على إذن المستخدم، بينما ترتبط الثانية باحتمال الكشف عن معلومات شخصية حساسة.

ولم تؤكد الشركة استغلال هاتين الثغرتين في هجمات حقيقية، إلا أن إدراجهما ضمن الإصلاحات الأمنية يعزز أهمية تثبيت التحديثات المتاحة وعدم تجاهل التنبيهات المتعلقة بأمان الأجهزة.

وفي سياق متصل، كشف باحثون أمنيون في Calif.io عن إمكانية التسبب في تلف الذاكرة باستخدام ملف PDF يحتوي على خط مُصمم خصيصًا لاستغلال الخلل. كما طرح تحليلهم احتمال وجود ارتباط بتطبيق واتساب، لكن المعلومات المتاحة لم تثبت استخدام التطبيق في الهجمات التي تحدثت عنها آبل، ولم تكشف بصورة قاطعة عن طريقة تنفيذها.

وامتدت الإصلاحات إلى أجهزة آيباد، إذ أصدرت آبل تحديث iPadOS 18.7.11 لجهاز iPad من الجيل السابع.

الهواتف المطلوب تحديثها للحماية من الثغرة

بحسب تفاصيل التحديث الواردة في التقرير، تشمل الأجهزة المعنية هواتف iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR، إلى جانب جهاز iPad من الجيل السابع الذي حصل على تحديث منفصل لنظام التشغيل.

وينبغي للمستخدمين التحقق من إصدار النظام المتاح لأجهزتهم، لأن التحديث المناسب قد يختلف بحسب طراز الجهاز وإصدار نظام التشغيل المثبت عليه، مع الحرص على تثبيت أحدث إصدار متوافق توفره آبل.

خطوات تحديث آيفون وسد الثغرة الأمنية

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون التحقق من وجود تحديث جديد وتثبيته باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى «الإعدادات» على الهاتف.

اختيار «عام»، ثم الضغط على «تحديث البرامج».

انتظار ظهور الإصدارات المتاحة للجهاز.

اختيار «تنزيل وتثبيت» إذا ظهر تحديث جديد، ثم اتباع التعليمات.

التأكد من اكتمال التحديث بعد انتهاء عملية التثبيت.

ويُفضل إجراء نسخة احتياطية من البيانات المهمة قبل التحديث، مع توصيل الهاتف بالشاحن واستخدام شبكة واي فاي مستقرة أثناء التنزيل والتثبيت.

كما يمكن تفعيل التحديثات التلقائية من إعدادات تحديث البرامج، لمساعدة الجهاز على الحصول على الإصلاحات الأمنية الجديدة فور إتاحتها.

كيف يحمي المستخدم هاتفه من الثغرات الأمنية؟

إلى جانب تثبيت تحديثات النظام، يُنصح بتجنب فتح الملفات مجهولة المصدر، وعدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، ومراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خاصة تلك المتعلقة بالكاميرا والميكروفون والبيانات الشخصية.