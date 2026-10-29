وزير الاستثمار: نستهدف توظيف الانتشار الدولي لمجموعة QNB وشبكة عملائها في الترويج للطروحات المصرية

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، خلال زيارته إلى الدوحة للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي 2026، لبحث تعزيز التعاون في الترويج للطروحات الحكومية المصرية والمشروعات العقارية، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين، في ضوء الانتشار الدولي للمجموعة وحضورها في السوق المصرية.

دعم جهود جذب الاستثمارات

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة QNB وشبكة عملائها في التعريف بالفرص الاستثمارية المصرية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين في الشركات المطروحة والمشروعات المستهدفة.

واستعرض الدكتور محمد فريد الطروحات الحكومية، ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين، تشمل الأفراد وذوي الملاءة المالية المرتفعة، من خلال لقاءات ترويجية متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبنوك الاستثمار.

وفي مجال الاستثمار العقاري، ناقش الجانبان تنظيم عروض تقديمية لمشروعات مجموعة من المطورين العقاريين المصريين أمام عملاء QNB في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، بهدف التعريف بالمشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المستثمرين والعملاء المحتملين.

وأبدى الجانب القطري استعداده لدراسة تنفيذ المقترح بالتنسيق مع فريق البنك في مصر، وتحديد المطورين والمشروعات المناسبة، بما يحقق منفعة مشتركة للبنك والشركات العقارية المستفيدة.