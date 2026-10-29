إيطاليا: اعتقال مصري بعد اتهامه بقتل شخص في جزيرة سيردينيا

شهدت مدينة أولبيا بجزيرة سيردينيا الإيطالية حادثة قتل خلال هجوم طعن وأعلنت السلطات عن القبض على المتهم الذي يحمل الجنسية المصرية في. الثلاثينات من عمره.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن رجل يبلغ من العمر 42 عاماً يدعى بييترو باولو فيليبو شيوسكو، توفى بعد تعرضه للطعن في شارع "كورسو أومبيرتو"؛ بمدينة أولبيا وحدثت الوفاة في غرفة العمليات رغم محاولات إنقاذ حياته.



وفور تعرضه للطعن على الرصيف، أصيب الضحية بسكتة قلبية نتيجة إصابات بالغة في أعضائه الداخلية، حيث وُجهت الطعنات بقوة نحو منطقة الصدر باتجاه القلب.

وقد خضع الرجل، الذي نُقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى "يوحنا بولس الثاني"، لعمليات نقل دم متعددة، لكن جهود الفريق الطبي المختص بالحالات الحرجة باءت جميعها للأسف بالفشل.

يُرجح أن الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عاماً ينحدر أصلاً من مدينة كانوزا ويقيم في بارليتا، قد وصل إلى شارع "كورسو أومبيرتو" على متن دراجة هوائية.

وتُجري قوات "الكارابينييري" تحقيقات حول احتمالية وقوع مشادة بين أشخاص كانوا يبحثون عن مكان للإقامة في شوارع وسط مدينة أولبيا وقد أظهرت الفحوصات وجود آثار للكحول والمخدرات لدى الضحية.