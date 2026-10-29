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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برئاسة مصر.. لجنة التوزيع بـ«إياتا» تحدد 5 محاور استراتيجية لتطوير بيع خدمات الطيران عالمياً

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

استعرض عمرو العدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ونائب رئيس لجنة التوزيع بالاتحاد، أبرز أعمال اجتماع لجنة التوزيع العالمي وتوجهاتها لتطوير أساليب بيع وتوزيع خدمات الطيران على مستوى العالم.

وذلك خلال أعمال النسخة المشتركة من ندوة المسافر العالمية (World Passenger Symposium) التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والتي عُقدت على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الحالي بمنطقة ماكاو التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

وجاء ذلك عقب اجتماع مغلق للجنة التوزيع، ترأسه عمرو العدوي بصفته نائب رئيس اللجنة، بمشاركة وتأييد 20 عضوًا من ممثلي شركات الطيران الرائدة عالميًا؛ حيث ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الاستراتيجية التي تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، والانتقال إلى نماذج أكثر تطورًا في بيع الخدمات وتوزيعها.

وأسفرت مناقشات اللجنة عن تحديد خمسة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل: سرعه الانتهاء من تطبيق نماذج البيع بالتجزئة الحديثة لخدمات الطيران، والانتقال من مرحلة الرؤية إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة التوزيع، ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتنظيمه باعتباره من الاتجاهات الحديثة التي تُسهم في تشكيل قنوات التوزيع المستقبلية، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات التنظيمية وبناء منظومة جديدة لسلسلة القيمة والبيع الحديث.

وتعكس هذه المحاور توجهًا متناميًا نحو تطوير أساليب بيع خدمات الطيران وتوزيعها، في ظل التوسع في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الطيران وشركائها لتحقيق مزيد من التكامل ومواكبة تطورات السوق العالمية.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة دولية واسعة ضمت أكثر من 75 شركة طيران، وأكثر من  200شريك استراتيجي للاتحاد الدولي للنقل الجوي( الاياتا)، إلى جانب أكثر من 40 جهة راعية وعارضة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة في رسم وصياغة مستقبل صناعة النقل الجوي عالميًا.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران إياتا

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