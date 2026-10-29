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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

يتراوح سعر الدولار في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار الواردة، بين 55.99 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ سجل الدولار في البنك المركزي المصري 56 جنيهًا للشراء و56.20 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

ويتابع المواطنون والمتعاملون في سوق الصرف سعر الدولار اليوم في مصر، للتعرف على أحدث مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، ومقارنة أسعار الشراء والبيع المعلنة داخل البنوك الحكومية والخاصة قبل تنفيذ المعاملات المصرفية.

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وتكتسب متابعة أسعار الدولار أهمية لدى الأفراد والشركات، في ظل ارتباط العملة الأمريكية بالمعاملات التجارية والمالية، وعمليات الاستيراد والتحويلات الدولية، إلى جانب اهتمام المواطنين بمعرفة التغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف في السوق المصرفية.

وتختلف أسعار شراء الدولار وبيعه بحسب الأسعار التي تعلنها البنوك، ولذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن لدى البنك المعني قبل إجراء أي معاملة مالية، مع مراعاة أن الأسعار قد تتغير وفقًا للتحديثات المصرفية خلال اليوم.

كم سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، نحو 56 جنيهًا للشراء و56.20 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

ويتابع المتعاملون أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي إلى جانب الأسعار المنشورة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بهدف التعرف على مستويات الدولار ومقارنة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملات المصرفية.

وتساعد متابعة السعر المعلن على تكوين صورة أوضح عن مستويات العملة الأمريكية في السوق المصرفية، مع ضرورة التمييز بين سعر الشراء الذي يحصل عليه العميل عند بيع الدولار للبنك، وسعر البيع الذي يدفعه عند شراء الدولار من البنك.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في التقرير عن تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويحرص عملاء البنك الأهلي المصري على متابعة أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، لمعرفة قيمة العملة عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع والتحويلات المرتبطة بها.

وتساعد معرفة سعري الشراء والبيع على تحديد قيمة المعاملة المصرفية بصورة أوضح، سواء كان العميل يرغب في بيع ما لديه من دولارات أو شراء العملة الأمريكية من البنك، مع ضرورة التأكد من السعر المطبق وقت تنفيذ العملية.

كم سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، بحسب البيانات الواردة.

وتتيح متابعة الأسعار المعلنة من بنك مصر وغيرها من المؤسسات المصرفية للعملاء مقارنة مستويات الشراء والبيع، والتعرف على السعر المتاح قبل إجراء معاملات الصرف.

وقد تختلف أسعار العملات الأجنبية وفقًا للتحديثات التي تعلنها البنوك على مدار اليوم، لذلك يُفضل التحقق من السعر المحدث لدى البنك قبل تنفيذ المعاملة، بدلًا من الاعتماد على أسعار منشورة في وقت سابق.

ما سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، وفقًا للأسعار الواردة عن تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويتابع عملاء بنك الإسكندرية أسعار الدولار إلى جانب أسعار الصرف في البنوك الأخرى، بهدف معرفة السعر المعلن ومقارنة تكلفة شراء العملة الأمريكية أو العائد من بيعها.

ويُعد التأكد من السعر الأخير خطوة مهمة قبل تنفيذ عمليات الصرف، نظرًا إلى إمكانية تحديث الأسعار خلال اليوم، وهو ما يستدعي الرجوع إلى البنك المعني لمعرفة السعر المطبق وقت إجراء المعاملة.

كم سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، وفقًا للبيانات الواردة عن تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويحظى سعر الدولار بمتابعة مستمرة داخل السوق المصرفية، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بالعديد من المعاملات التجارية والمالية، فضلًا عن استخدامها في عمليات الاستيراد والتحويلات الدولية.

وتساعد متابعة سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB على معرفة مستويات الشراء والبيع المعلنة لدى البنك، مع أهمية مراجعة السعر المحدث قبل إتمام أي عملية مالية مرتبطة بالعملة الأمريكية.

سعر الدولار في مصر

ما سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة؟

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، بحسب الأسعار الواردة عن تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

ويتابع العملاء سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة وغيره من البنوك العاملة في السوق المصرية، بهدف مقارنة أسعار الصرف ومعرفة القيمة المعلنة قبل تنفيذ عمليات شراء الدولار أو بيعه.

وتختلف أسعار الشراء والبيع بحسب التحديثات المصرفية المعلنة، ولذلك يُنصح بالتحقق من السعر لدى البنك قبل إجراء أي معاملة مالية، خاصة أن السعر المنشور قد لا يظل ثابتًا طوال اليوم.

ما الفرق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه في البنوك؟

يشير سعر شراء الدولار إلى السعر الذي يدفعه البنك للعميل مقابل شراء العملة الأمريكية منه، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يدفعه العميل للحصول على الدولار من البنك.

ويظهر الفرق بين السعرين في الأسعار الواردة عن تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 56 جنيهًا للشراء و56.20 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

وتساعد معرفة السعرين على حساب قيمة المعاملة بصورة أدق، سواء كان العميل يرغب في بيع الدولار الذي يمتلكه أو شراء العملة الأمريكية من البنك، مع مراعاة أن السعر الفعلي يتحدد وفقًا للأسعار المعلنة وقت تنفيذ العملية.

كيف تتابع سعر الدولار قبل إجراء المعاملات المصرفية؟

يمكن للمتعاملين متابعة أسعار الدولار من خلال مراجعة الأسعار المعلنة لدى البنوك التي يتعاملون معها، ومقارنة سعري الشراء والبيع قبل تنفيذ عمليات الصرف، مع التأكد من أن البيانات التي يعتمدون عليها تعكس آخر تحديث متاح.

وتساعد هذه الخطوة على تجنب الاعتماد على أسعار قديمة، خاصة أن المؤسسات المصرفية قد تحدّث أسعار العملات خلال اليوم وفقًا للتغيرات التي تطرأ على السوق.

وبحسب البيانات الواردة، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 56 جنيهًا للشراء و56.20 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة نحو 55.99 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

وتظل مراجعة الأسعار مباشرة لدى البنك المعني هي الخطوة الأهم قبل إتمام المعاملة، لضمان معرفة السعر المطبق وقت تنفيذ عملية شراء الدولار أو بيعه.

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