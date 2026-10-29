قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
القبض على إيطالي خطط لهجمات ضد مسجد وكنيس يهودي في ميلانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزامنًا مع مرور 20 عامًا على تأسيسها.. محافظ الوادي الجديد تشارك بحفل تخرج طلاب جامعة سيناء

جانب من المساركه
جانب من المساركه
منصور ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات حفل تخرج طلاب جامعة سيناء، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة جيهان فكري رئيس الجامعة، ونخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الجامعة، و50 عامًا على تأسيس مجموعة شركات " سما "المالكة.


 تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين

وتضمنت الفعاليات استعراض مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية، وإسهامات المجموعة المالكة في قطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم الجامعي، فضلًا عن تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين، واستعراض الرؤية المستقبلية للجامعة في ضوء متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل،  إلى جانب فقرات متنوعة سلطت الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم الجامعي ودوره في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

من جانبها، أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لدعوة التكريم التي تلقتها من الجامعة؛ تكليلًا لجهودها في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدةً بما حققته جامعة سيناء من إنجازات في مسيرتها الأكاديمية، ومؤكدةً أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات الدولة، لا سيما في مجالات تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كما ثمنت جهود التعاون والدعم لأبناء المحافظة من خلال المنح الجامعية المجانية للطلاب،متمنيةً للخريجين دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا نماذج متميزة تسهم بعلمها وجهدها في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مشاركه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد

أسامة حمدي: الطب أمن قومي ونقص الأطباء يتطلب حلولًا عاجلة

الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد

تحسين الأجور وبيئة العمل ضرورة.. أسامة حمدي يحذر من تفاقم أزمة نقص الأطباء في مصر

صورة ارشيفية

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم: لا نستطيع استرداد الوحدات المغلقة

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد