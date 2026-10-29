تزامنًا مع مرور 20 عامًا على تأسيسها.. محافظ الوادي الجديد تشارك بحفل تخرج طلاب جامعة سيناء

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات حفل تخرج طلاب جامعة سيناء، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة جيهان فكري رئيس الجامعة، ونخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الجامعة، و50 عامًا على تأسيس مجموعة شركات " سما "المالكة.



تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين

وتضمنت الفعاليات استعراض مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية، وإسهامات المجموعة المالكة في قطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم الجامعي، فضلًا عن تكريم عدد من القيادات والخريجين المتميزين، واستعراض الرؤية المستقبلية للجامعة في ضوء متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب فقرات متنوعة سلطت الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم الجامعي ودوره في بناء القدرات، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

من جانبها، أعربت المحافظ عن خالص تقديرها لدعوة التكريم التي تلقتها من الجامعة؛ تكليلًا لجهودها في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدةً بما حققته جامعة سيناء من إنجازات في مسيرتها الأكاديمية، ومؤكدةً أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات الدولة، لا سيما في مجالات تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كما ثمنت جهود التعاون والدعم لأبناء المحافظة من خلال المنح الجامعية المجانية للطلاب،متمنيةً للخريجين دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا نماذج متميزة تسهم بعلمها وجهدها في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.