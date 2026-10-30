انتبه.. علامة تظهر في بداية هبوط عضلة القلب

يعد قصور القلب (قصور القلب الاحتقاني) حالةً مزمنةً لا يستطيع فيها القلب ضخّ الدم بكفاءة كافية لتزويد الجسم بالكمية الطبيعية منه، ومع مرور الوقت، يتجمّع الدم والسوائل في الرئتين والساقين، وتساعد الأدوية والعلاجات الأخرى في السيطرة على الأعراض، مثل التورّم، وتُشكّل هذه الحالة خطراً على حياة الكثيرين ممّن يُعانون منها.

يحدث قصور القلب عندما يتضرر عضلة القلب أو تقل قدرته على ضخ الدم بكفاءة، في أغلب الأحيان، ينجم هذا الضرر عن مرض الشريان التاجي أو النوبة القلبية، ولكن قد تكون صمامات القلب المعيبة، أو ارتفاع ضغط الدم المزمن ، أو الأمراض الوراثية من الأسباب المحتملة أيضًا.

وبغض النظر عن السبب، فإن القلب المصاب بالقصور لا يستطيع ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية حاجة الجسم للدم الغني بالأكسجين

علامات قصور عضلة القلب

ضيق التنفس، الذي قد يوقظك ليلاً

ألم صدر

خفقان القلب

الشعور بالتعب أثناء النشاط

تورم في الكاحلين والساقين والبطن

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر في الليل

سعال جاف ومتقطع

بطن ممتلئ (منتفخ) أو صلب

فقدان الشهية أو اضطراب المعدة (الغثيان

قد يؤثر قصور القلب على أكثر من مجرد القلب، فعندما يعجز القلب عن ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، قد تتراكم السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى عدم وصول الدم الكافي إلى الأعضاء، وتعتمد المضاعفات التي قد تحدث على شدة قصور القلب والحالات الصحية الأخرى التي يعاني منها المريض.