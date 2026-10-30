جمال شعبان يهنئ ميار الشوربجي بعد فوزها بجائزة القراءة: أحسن من الحاصلين على الدكتوراة

نشر الدكتور جمال شعبان طبيب القلب والعميد السابق لمعهد القلب القومي، منشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب جمال شعبان، ميار الشوربجي الطفلة ابنة ١١ عاما، والتي تتعلم في التعليم الحكومي في برج البرلس في كفر الشيخ .

وتابع جمال شعبان، الحاصلة علي جائزة القراءة من الإمارات تتقن اللغة العربية ونحوها وقواعدها ومخارج ألفاظها وكذلك تتقن إلقاءها وخطابها أحسن من كثير من الحاصلين علي الدكتوراة

وأكمل منشوره، بورك في أبيها وأمها وأهلها ومعلميها .

ميار الشوربجي

وفازت الطالبة ميار الشوربجي، من محافظة كفر الشيخ، بجائزة المركز الأول ولقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة، وكان ذلك من بين ملايين الطلاب المشاركين في هذا المشروع الثقافي العربي الكبير، كما استطاعت ميار أن تثبت وجودها بعد قراءة العديد من الكتب لتصل إلى إنجازها الكبير.