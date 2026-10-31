سعر عيار 21 في الصاغة الآن

سجل أشهر أعيرة الذهب في مصر استقرارًا مع بدء تعاملات اليوم السبت 31-10-2026 على مستوي المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد تذبذب أداء المعدن الأصفر.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 105 جنيها على الأقل من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6250 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5357 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4166 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3900 دولار للشراء و 3899 دولار للبيع.

ارتفاع الأسعار

قال أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 8 أضعاف منذ عام 2020 حتى الآن، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر زاد 30 مرة مقارنة بالجنيه المصري خلال السنوات الـ15 الماضية، بينما ارتفع بنحو 3.5 مرة مقارنة بالدولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن التقلبات الحالية في الأسعار قد تتراجع أهميتها في نظر المدخرين مع مرور الوقت، في ظل توقعاته بوصول الذهب إلى مستويات سعرية أعلى خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن من اشتروا الذهب عند مستويات 4 آلاف أو 5 آلاف جنيه للجرام قد لا ينشغلون بهذه الأسعار لاحقًا، مع وصول المعدن الأصفر، وفق توقعاته، إلى مستويات سعرية مختلفة تمامًا، مضيفًا: «اللي جاب الذهب بـ4 آلاف و5 آلاف هينساه، لأن الأرقام دي بعد كده هتكون في حتة تانية خالص».