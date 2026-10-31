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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أندرو محسن: منى زكي تستحق التكريم.. و«الست» من أفضل أفلامها

الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي 2026
الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي 2026
إسراء صبري

كشف الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي 2026 كواليس تكريم الفنانة منى زكي، وسبب نقل مكان ندوتها.

قال أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي في لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «اختيار منى زكي للتكريم كانت لحظة عليها إجماع وأستاذ عمرو منسي اتصل بها وهي تحمست».

وتابع: «وحسينا إنها لحظة مهمة لتكريمها لأنها تستاهل وبذلت مجهود كبير في السنوات الأخيرة بالمشاركة في أفلام مختلفة ومفضلتش في نفس المكان اللي كان ممكن تكمل فيه».

وفيما يخص سبب نقل مكان ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة، قال الناقد أندرو محسن: «نقلنا ندوة تكريم منى زكي لمسرح الافتتاح في لحظة بسبب نفاد التذاكر والحضور كان غير عادي واستمتعت بالنقاش كان ماستر كلاس حقيقي وبيتكلموا في تفاصيل الصناعة».

واختتم: «بشوف أهم أفلام منى زكي سهر الليالي ورحلة 404 لأنها عملت فيه دور استثنائي وفيلم الست رغم أنه اتظلم شوية لكن بحب التجربة دي وكان فيه هجوم عنيف على العمل، لكن أما شاهدته اتأثرت وفيه جانب مختلف من حياة أم كلثوم»

مهرجان الجونة منى زكي برنامج سبوت لايت

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