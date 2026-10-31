بعد السيول.. حملات مكثفة لإزالة الرواسب والمخلفات وحماية البيئة البحرية بنويبع

تواصل رئاسة مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات من الشواطئ، وإزالة آثار السيول التي شهدتها المدينة مؤخرًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وصون مقوماتها الطبيعية والسياحية.

وتضمنت الأعمال رفع الرواسب والحشائش والمخلفات التي جرفتها مياه السيول من المناطق الجبلية والأودية إلى الشواطئ، إلى جانب تكثيف جهود العمالة والمعدات لإزالة المخلفات البلاستيكية والمواد العالقة، وتنظيف المناطق المتضررة، بما يسهم في إعادة الشواطئ إلى مظهرها الطبيعي والحفاظ على نظافتها.