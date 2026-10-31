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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تعزز شراكتها في الحاضنة الرقمية لتمكين المرأة المصرية

الحاضنة الرقمية
الحاضنة الرقمية
محمد عبد الفتاح

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان في الاجتماع التنسيقي الأول لشركاء الحاضنة الرقمية لتمكين المرأة المصرية، والذي عُقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، بمشاركة ممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات الشريكة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن مشاركة الجامعة تعكس اهتمامها بدعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي والتكنولوجي للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في قدرات المرأة وتأهيلها تكنولوجيًا يفتح أمامها آفاقًا جديدة للإبداع والمنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمشاركة في المبادرات التي تستهدف بناء قدرات المرأة، وتوفير بيئة داعمة للمبتكرات ورائدات الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات منتجة ومستدامة.

المرأة المصرية

ومثلت جامعة أسوان في الاجتماع الدكتورة سحر عيسى خليل، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سامية حشمت، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وبحضور الدكتورة هالة الصادق، مدير الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، والأستاذ عمرو كمال، ممثلًا عن شركة جابكو للبترول، والأستاذة نجلاء صديق، مديرة مشروع الحاضنة الرقمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات المصرية.
واستهدف الاجتماع تنسيق الجهود بين الشركاء لبناء منظومة متكاملة لدعم رائدات الأعمال والمطورات التكنولوجيات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة آليات ربط المشروعات بالأسواق، وتعزيز فرص الوصول إلى مصادر التمويل، بما يسهم في تمكين المرأة من تحويل أفكارها الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص جامعة أسوان على دعم قضايا المرأة، وتعزيز دورها في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.

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