الرعاية الصحية تنظم فعاليات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في أسوان

نظّم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان فعاليات توعوية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لها، تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر والاهتمام بالمتابعة الصحية الدورية.

وقال الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الاهتمام بصحة المرأة، وتعزيز دور منشآت الرعاية الأولية في نشر الثقافة الصحية، وتقديم التوعية بالقرب من محل إقامة المواطنين، بما يساعد السيدات على اتخاذ خطوات إيجابية للاهتمام بصحتهن والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأوضح نشأت ، بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الرعاية الصحية بأسوان اليوم السبت، أن التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تمثل محورًا أساسيًا في دعم صحة المرأة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع السيدات على طلب المشورة الطبية عند ملاحظة أي تغيرات غير معتادة، والالتزام بالفحوص والمتابعة التي يحددها الفريق الطبي وفقًا لكل حالة.

وأضاف أن هذه الفعاليات، تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية بمحافظة أسوان، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتيسير حصول المنتفعات على التوعية والمشورة والخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

وكانت هيئة الرعاية الصحية بأسوان أعلنت بدء التشغيل الرسمي لقسم الأشعة المقطعية بمستشفى كوم أمبو المركزى، خلال 7 أيام، ، بما يتيح لأهالي مدينة كوم أمبو والقرى المحيطة الحصول على فحوصات متقدمة بالقرب من محل إقامتهم.