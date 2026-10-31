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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: تعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والتاريخية بـ طابا

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

قال محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، أن التعاون مع وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص يستهدف دعم جهود تنمية المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والحضارية التي تمتلكها مدينة طابا؛ بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وخلق تجارب سياحية جديدة لجذب المزيد من السائحين.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم / السبت / مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة مصر سيناء للسياحة، لدعم وتنمية المقومات السياحية والأثرية بمدينة طابا، وتعظيم الاستفادة من القيمة التاريخية والحضارية لقلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون.

وعقب مراسم التوقيع، أجرى المحافظ جولة تفقدية بجزيرة فرعون زار خلالها قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث تفقد مكونات الموقع الأثري، واطلع على ما تتمتع به الجزيرة والقلعة من مقومات تاريخية وسياحية فريدة باعتبارها أحد أبرز المعالم الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، ووجهة سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والتاريخية والطبيعة البحرية الخلابة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص لدعم الاستثمار السياحي وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية المستدامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنويع الأنماط السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والأثرية التي تزخر بها المحافظة؛ بما يعزز مكانة طابا على خريطة السياحة المصرية والدولية، ويدعم فرص الاستثمار السياحي، ويسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

جنوب سيناء الدكتور إسماعيل المقاصد السياحية

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