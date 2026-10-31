سفير مصر بالنرويج يحث أعضاء الجالية على توثيق صلات الأجيال الجديدة بالوطن

عقد السفير محمود عمر سفير مصر الجديد لدى مملكة النرويج لقاءً مع أعضاء الجالية المصرية.

وأكد السفير محمود عمر حرص السفارة علي خدمة أعضاء الجالية وتقديم الدعم اللازم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، والعمل على النهوض بالخدمات القنصلية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الخارجية لرعاية المصريين بالخارج.

وأعرب عن ترحيب السفارة دوماً باستقبال كافة المواطنين المصريين والاستماع إلى آرائهم.

وحث أعضاء الجالية على المشاركة النشطة في الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والحرص على تعريف الأجيال الجديدة بثقافتهم وتوثيق الصلات مع الوطن الأم والاعتزاز بالهوية المصرية.

كما تناول اللقاء عدداً من المقترحات والأفكار لتنشيط السياحة، وتم استعراض عدد من التطورات على الصعيدين السياسي والاجتماعي في مصر.. وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.