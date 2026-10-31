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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة 56 دولة يجتمعون غداً في قمة الكومنولث لبحث الاستثمار والتجارة والمناخ

قمة الكومنولث
قمة الكومنولث
أ ش أ

تنطلق في مدينة سانت جونز بأنتيجوا وباربودا غداً، الأحد، أعمال الدورة الثامنة والعشرين لاجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، بمشاركة رؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن قطاعات الأعمال والمجتمع المدني ومنظمات الشباب، وتستمر حتى الرابع من نوفمبر الجاري، تحت شعار "تسريع الشراكات والاستثمارات من أجل كومنولث مزدهر"، بمشاركة ممثلي الدول الـ56 الأعضاء التي يبلغ عدد سكانها مجتمعين نحو 2.7 مليار نسمة.

ويُعقد اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث كل عامين، وتستضيفه الدول الأعضاء بالتناوب، ويجمع قادة الدول لمناقشة القضايا المشتركة والاتفاق على أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الأمينة العامة للكومنولث شيرلي بوتشوي إن قمة 2026 تمثل فرصة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، مضيفة: "يشهد العالم تغيرات متسارعة، وتمثل القمة لحظتنا لتشكيل ما سيأتي بعد ذلك، ولدينا 2.7 مليار سبب يدفعنا إلى التحرك ".

وتتصدر أجندة القمة مشروعات استثمارية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، تقدمت بها 20 دولة نامية من أعضاء الكومنولث، وتتعلق بقطاعات المناخ والتجارة وتوظيف الشباب.

ومن المقرر أن يلتقي القادة بالمستثمرين والمؤسسات الخيرية وشركاء التنمية لبحث تمويل هذه المشروعات.

كما تشمل أولويات الاجتماع وضع برنامج عمل للكومنولث بشأن التجارة، يستهدف إزالة العقبات أمام التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وصياغة منصة مشتركة بشأن الديون المستدامة والتمويل الميسر وفقاً لمعايير الهشاشة، إلى جانب إعداد استراتيجية لدفع أجندة الاستثمار خلال عام 2027.

وأضافت بوتشوي أن الكومنولث يظل قوة داعمة لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق الرخاء المشترك، في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات المناخية، مؤكدة أن التركيز ينصب على بناء شراكات تستجيب لتطلعات الشعوب، وتعزيز الديمقراطية والتجارة والاستثمار ومواجهة تغير المناخ وإتاحة الفرص للجميع.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعاتهم قبل جلسات القادة، بالتزامن مع اجتماع وزاري مخصص للدول الصغيرة، على أن تختتم جلسات رؤساء الحكومات بخلوة خاصة يشارك فيها قادة الدول الـ56، وتتيح لهم إجراء مناقشات غير رسمية وصريحة.

ويشارك الملك تشارلز الثالث، بصفته رئيس الكومنولث، في مراسم افتتاح القمة يوم 3 نوفمبر، ترافقه الملكة كاميلا خلال زيارته إلى أنتيجوا وباربودا.

وتشهد القمة تنظيم أربعة منتديات، هي منتدى الشباب ومنتدى المرأة ومنتدى الشعوب ومنتدى الأعمال، إلى جانب أربع فعاليات جانبية تتناول صحة العيون، والرياضة من أجل التنمية والسلام، والتمويل الأزرق والابتكار، والحوكمة والديمقراطية.

كما تستضيف أنتيجوا وباربودا مباراة كريكيت خاصة تحت شعار "كومنولث واحد، فريق واحد"، على ملعب السير فيفيان ريتشاردز، بمشاركة فرق تضم قادة من دول الكومنولث.

وتختتم الفعاليات المصاحبة باستقبال الوفود المشاركة في فعالية "ليلة كومنولث واحد"، التي يستضيفها رئيس وزراء أنتيجوا وباربودا غاستون براون، وتتضمن عروضاً موسيقية وشعرية وراقصة من مختلف مناطق الكومنولث.

وتُعد أنتيجوا وباربودا أصغر دولة تستضيف اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، وتتزامن القمة مع احتفال البلاد بالذكرى الخامسة والأربعين لاستقلالها، عشية انطلاق الحدث.

وكانت ساموا قد استضافت الدورة السابقة من القمة عام 2024 في العاصمة أبيا، لتنتقل الاستضافة في دورة 2026 إلى أنتيجوا وباربودا.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أبدى اليوم، السبت، استعداداً للنظر في تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة عن دور بريطانيا في تجارة العبيد، وذلك قبيل توجهه إلى المشاركة في قمة قادة دول الكومنولث في منطقة الكاريبي.

مدينة سانت جونز أعمال الدورة الثامنة والعشرين رؤساء حكومات الكومنولث

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