تكريم محافظ الوادي الجديد في فعاليات يوم الخريجين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في فعاليات «يوم الخريجين 2026»، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر فرع الأكاديمية بالقرية الذكية، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وشهدت الفعاليات تكريم محافظ الوادي الجديد، تقديرًا لجهودها المتميزة في قيادة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، وما تشهده من جهود تنموية ومشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأعربت المحافظ عن اعتزازها بهذا التكريم كإحدى خريجات الأكاديمية، لما أسهمت به في إثراء مسيرتها العلمية والعملية، مشيدةً بالدور الرائد للأكاديمية في إعداد الكوادر المؤهلة وصقل قدرات الشباب، وتخريج أجيال قادرة على تولي المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن وقيادة مسيرة التنمية، فضلًا عن دورها التنموي بتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات التدريب والاستشارات وإعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات المقترحة بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة لا سيّما في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين

وشهدت الفعاليات حضور عدد من كبار الشخصيات العامة وقيادات الأكاديمية ونخبة من خريجيها ورواد الأعمال والإعلاميين والرياضيين، كما تضمنت إطلاق بودكاست الخريجين الذي يضم 16 خريجًا من أصحاب التجارب المهنية والقصص الملهمة، وعقد جلسة نقاشية في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التواصل مع خريجيها وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.