المتحف المصري الكبير يحتفل بـ الشمس الأبدية في ذكري افتتاحة اليوم

يستعد المتحف المصري الكبير، اليوم الأحد إطلاق تجربة ضوئية غامرة بعنوان «الشمس الأبدية» (Eternal Sun)، كأولى الفعاليات في الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه ضمن برنامج احتفالاته الممتد حتى نهاية العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية.

المتحف المصري الكبير



ويُقام العرض الخاص بالتجربة بالبهو العظيم للمتحف بعد انتهاء مواعيد الزيارة، ويستمر لمدة 35 دقيقة، مقدمًا تجربة فنية ضوئية غامرة تجمع بين المؤثرات الضوئية والموسيقى الحية والسرد القصصي، وتتيح للزائرين اكتشاف جوانب من الحضارة المصرية في أجواء مختلفة.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التوجه نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية والحضارية للمتحف المصري الكبير، وتوظيفها في تقديم أنماط جديدة من الأنشطة السياحية، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية في مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الثقافية.

وأشار إلى أن التوسع في تنظيم الفعاليات بالمواقع الثقافية والمتاحف يفتح آفاقًا جديدة أمام الحركة السياحية، ويتيح للزائرين فرصًا متنوعة للاستمتاع بالمقصد السياحي المصري، بما يدعم جهود تنويع المنتج السياحي وزيادة جاذبيته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن عرض «الشمس الأبدية» يمثل إحدى المبادرات التي يسعى المتحف من خلالها إلى تقديم محتوي أثري حضاري ثقافي تاريخي بأساليب مبتكرة، مشيرًا إلى أن هذا العرض يُعد تجربة ضوئية غامرة تستلهم طابعها من البهو العظيم وما يتميز به من تصميم معماري فريد، لتقديم رحلة بصرية وسمعية عبر خمسة آلاف عام من التاريخ المصري.

وأضاف أن العرض يستخدم تقنيات الإسقاط الضوئي على الأسطح المعمارية بحوائط البهو والإضاءة المتحركة، بمصاحبة الموسيقى الحية والسرد باللغتين العربية والإنجليزية، ويستلهم فكرته من دورات الطبيعة المتجددة، مثل شروق الشمس وغروبها وفيضان النيل ومواسم الحصاد، في معالجة فنية تعكس ارتباط المصري القديم بالطبيعة ومفهوم التجدد والاستمرارية في الحضارة المصرية.

وأوضحت المهندسة ميريت الرئيس التنفيذي لشركة ليجاسي للتطوير والإدارة، إحدى شركات حسن علام القابضة ومشغّل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، أن إطلاق العرض يأتي ضمن جهود تطوير البرامج والأنشطة المقدمة للجمهور، بما يشجع على تكرار الزيارة ويتيح الاستفادة من مرافق المتحف ومساحاته في استضافة فعاليات ثقافية وفنية خارج مواعيد الزيارة المعتادة.

كما أشار عمرو عبد الناصر، المدير الإبداعي لعرض «الشمس الأبدية» والمسؤول عن قسم المعارض المؤقتة بشركة ليجاسي، إلى أن الفكرة الإبداعية للعرض تقوم على جعل عمارة البهو العظيم جزءًا من الحكاية، من خلال سرد يستكشف رؤية المصريين القدماء للكون والحياة والموت، وكيف انعكست معتقداتهم وأساطيرهم على فنونهم وعمارتهم، وصولًا إلى تطور الثقافة المصرية عبر العصور واستمرارها حتى اليوم.

ومن المقرر تقديم عرض «الشمس الأبدية» مرتين يوميًا طوال أيام الأسبوع باستثناء يومَي الأربعاء والسبت، على أن تطرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير.