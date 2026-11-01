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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية ترفع درجة الاستعداد للشتاء.. اصطفاف معدات وسيارات مواجهة الأمطار بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية بالمحلة الكبرى، تفقد خلالها اصطفاف السيارات والمعدات التابعة لحي وحي ثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ،والكهرباء،والغاز، لمراجعة الإمكانات المتاحة والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لموسم الشتاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وتابع المحافظ مختلف أنواع السيارات والمعدات، واطلع على طبيعة المهام التي تقوم بها، ومدى كفاءتها الفنية وقدرتها على العمل، كما اطمأن على جاهزية المعدات المخصصة لشفط وسحب مياه الأمطار والتعامل مع تجمعاتها، مشددًا على أهمية استمرار الصيانة الدورية والتأكد من صلاحية جميع المعدات للعمل بكفاءة.

ووجّه المحافظ بمراجعة خطط تحرك وانتشار السيارات والمعدات، وتحديد أماكن تمركزها بما يتناسب مع احتياجات المناطق المختلفة، مع التأكد من جاهزية فرق العمل وسرعة استجابتها، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال موجات الأمطار.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية لخطط الاستعداد بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من الجاهزية الفعلية للمعدات وقدرتها على أداء مهامها وقت الحاجة، بما يضمن سرعة التدخل والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي طوارىء حل مشكلات المواطنين

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